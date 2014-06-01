Как выбрать шкаф для прихожей

Прихожую видно сразу при входе в дом, поэтому выглядеть она должна презентабельно. Центральное место в прихожей занимает шкаф, выбирая который учитываем внешний вид и функционал этого вида мебели.

В малогабаритной прихожей уместен шкаф-пенал с фурнитурой Месан – под потолок, глубокий, достаточно узкий. В такой шкаф поместятся одежда на плечиках, а полки сверху и снизу пригодятся для обувных коробок. На дверце шкафа просто необходимо зеркало в полный рост, т.к. больше повесить его, скорее всего, будет негде.

Для прихожей, имеющей нишу, правильнее приобрести вместительный шкаф-купе. Это решение и место при открывании сэкономит (дверцы у такого шкафа раздвижные), и прекрасно впишется в общий стиль прихожей комнаты.

Для первой домашней комнаты, имеющей внушительные габариты, можно смело заказать целый комплекс шкафов, включающий в себя как шкаф-пенал, так и шкаф-стеллаж, а также зеркало с тумбой. Так как места предостаточно при желании можно с помощью шкафа-купе разделить комнату визуально. Непосредственно при входе разуваемся и раздеваемся, а за шкафом – завершаем туалет.

В длинных и узковатых прихожих расположим открытые шкафы, где есть с полки и вешалки-плечики. Также реально разместить в такой прихожей комнате шкаф с сиденьем внизу. Под сиденьем храним всевозможные мелочи, а на сиденье - обуваемся.

Если помещение небольшое, но входная дверь находится в дали от угла, то идеальным станет угловой шкаф. Он, действительно, имеет грандиозные размеры внутри: очень глубокий (в него даже зайти можно), но снаружи выглядит куда меньше! В нем есть вешалки и полки. Этот шкаф с легкостью заменит шкаф-купе, не съедая нужного пространства.

Ориентируясь на вышеуказанные советы, но принимая во внимание свой здравый смысл и вкус, легко подобрать приемлемый вариант.

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