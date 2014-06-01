Заказать деловой перевод

Качественный деловой перевод с русского языка на турецкий, или наоборот, сможет осуществить профессиональный переводчик текстов, а также технической, юридической, государственной и иной информации Мухаметов Руслан Ирекович.

Он работает по всему миру, так как свободно владеет русским и турецким языками. Долгое время занимается профессиональными переводами. Имеет государственный Сертификат о получении высшего лингвистического образования. Свободно осуществляет синхронный перевод при личном общении бизнесменов. Участвует в телефонных переговорах.

Узнайте об услугах опытного переводчика

Мухаметов Руслан Ирекович берет в работу срочные переводы. Делает редактуру на турецком языке. Работу выполняет точно в срок, заказчики всегда остаются довольными, так как получают на руки правильно переведенную, точную информацию.

Систематически сопровождает деловые партнерские делегации.

Занимается переводом нотариальных, бухгалтерских, финансовых, учредительных и иных государственных и юридических документов.

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Консервативный стиль – решает всё

Деловой стиль общения это консервативный стиль, который не терпит вальяжности и отхождения от официально-делового общения. Межязыковое, деловое общение, людей из разных стран, всегда вызвало немалые проблемы при оформлении сделок. Но если бизнес-встречи сопровождает профессиональный переводчик, любой договор или сделка будет заключена в самые кратчайшие сроки, а встреча двух партнеров пройдет на самом высоком уровне.

Контракты и соглашения, прописанные на бумаге, на языках партнеров это гарантия того, что люди будут придерживаться ранее достигнутых договоренностей. И интересы партнеров будут учтены при выполнении тех, или иных, партнерских действий.

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