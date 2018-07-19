Выбиваем деньги со страховой компании

Каждый понимает, что наличие личного автомобиля предполагает приобретение страхового полиса. Сотрудничать можно с самыми разными СК. Однако в любом случае найдутся те, у кого будут претензии к оценке, к сумме ущерба. А порой и вовсе по каско не платит страховая. Зачастую ожидания попросту не оправданы, мы получаем на руки деньги, которые не хватает, чтобы сменить детали, произвести ремонтные работы.

Что же делать в подобных ситуациях? Лучший вариант – это попросить о помощи автомобильного юриста. Он предложит свою консультацию, поможет добиться справедливой выплаты.

Когда автомобилист видит, как оценены последствия ДТП, он начинает подозревать, что СК попросту занизили сумму выплат. Причем сделали это не случайно, а вполне осознанно. Полностью компенсировать потери для страховщика невыгодно. Вот почему порой стоимость ремонтных работ намного больше, чем выплата. И поэтому в тех случаях, когда нужен небольшой ремонт, автовладельцы предпочитают не извещать СК, а все делать самостоятельно.

Подобный подход не является правильным, потому что в любом случае можно добиться 100-процентной компенсации. Правда, с некоторыми временными затратами придется смириться.

Когда происходит ДТП, нужно оповестить об этом ГИБДД, при небольшом ущербе возможно составление европротокола. В СК нужно принести заявление на выплату денег. Обязательным моментом является предоставление соответствующих документов. Специалисты оценивают ТС, фиксируют все повреждения. И только после этого можно получить выплату либо же отказ. Вы должны понимать, что на всех этапах размер выплачиваемой суммы может занижаться.

Опасность возникает сразу же после ДТП. Выплаты существенно занижаются либо же СК вовсе от них отказывается, если тот же европротокол был составлен неверно. Второй вариант – это поверхностное оформление аварии представителями ДПС.

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