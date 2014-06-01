Почему выбирают хатха-йогу

Если есть проблемы со здоровьем, перед началом занятий необходимо проконсультироваться с врачом. При этом йога и фитнес или спорт – это разные дисциплины. При занятиях йогой нужно совершать как можно меньше усилий. Чем меньше усилий совершать, тем более эффективным будет упражнение. Правильная хатха-йога в салоне salongracia.kz – это возможность расслабиться, успокоиться и оздоровить тело.

Не нужно сильно напрягаться, делать так, чтобы была дрожь в руках и ногах. Не должно быть пота, отдышки, боли, дискомфорта. Йога позволяет чувствовать себя уверенно и достаточно свободно. При выполнении упражнений нужно дышать очень ровно и спокойно, не делать судорожных вдохов, пауз, задержек дыхания.

Совершая любые движения и принимая какие либо положения, нужно стараться сделать так, чтобы дыхание было ровным и очень спокойным, тихим и беззвучным. Есть еще несколько моментов, о которых нужно помнить. Плечи всегда должны быть опущены вниз – это делается для того, чтобы грудная клетка, сердце и легкие были расслаблены. Если не будет напряжения, дыхание не будет сбиваться, сердцебиение будет оставаться постоянным. Также в салоне «Грация» делают наращивание ресниц.

Еще при разгибании локтей, нужно стараться, чтобы они не напрягались, чтобы не было так называемого выщелкивания. Локти должны быть прямыми, но расслабленными. Нужно стараться, чтобы локоть не выходил за границы 180 градусов, даже если есть такая особенность строения руки, как локтевой переразгиб.

Нужно стараться, чтобы колени тоже были прямыми и расслабленными. Нельзя допускать жесткого переразгиба коленей. Нужно стараться, чтобы колено было прямое, а коленные чашечки должны быть очень мягкими и расслабленными. Также при упражнениях не должны напрягаться бедра.

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