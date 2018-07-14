Как готовят пиццу в ресторане

Что нужно для вкусной пиццы в домашних условиях. Как приготовить такую же вкусную, как в ресторане?

В первую очередь нужно понимать, что пицца не получиться вкусной без вкусного теста. Самые главные ингредиенты – это тесто, соус и сыр. И самое главное место из этих трех составляющих занимает тесто.

Если пицца большая, её выпекают на сетке. Например, в тесто добавляют кукурузную муку, так как после кукурузной муки послевкусие намного лучше, чем после белой. Также выручит пицца Краснодар доставка, если блюдо нужно срочно и некогда испытывать кулинарные таланты.

Самый популярный соус – это томаты в собственной соку. Такой соус делает пиццу сочной и вкусной. Соус распределяется от центра и к бортам, не доходя до бортов 1,5-2см.

Сыр в классической пицце используется Моцарелла. Тесто, соус и сыр – это база, сверху можно выкладывать любую начинку. Мясные продукты для пиццы должны быть свеженарезанные. Много начинки класть не нужно, потому что это не пирог. Все должно быть в правильных пропорциях.

В ресторане пицца будет готова через 4 минуты при максимально разогретой печке.

Очень важно хранить тесто для пиццы в холодильнике при температуре от 2 до 4 градусов, тогда оно не будет терять своих свойств. Также, когда достается тесто из холодильника, его бросают в кукурузную муку. Почему выбирается кукурузная мука? Так как она из твердых сортов, на ней хорошо катать пиццу, она не прилипает к столу.

Толщина готового теста не должна превышать 2мм. Для домашней выпечки удобно использовать специальные подставки, которые хорошо пропускают жар и дают пицце равномерно пропекаться, оставляя румяные края.

Температура в печи должна быть 400 градусов, тогда тесто будет закипать с сыром и создавать тот самый характерный вкус пиццы.

На пиццу можно класть не только готовые продукты, но и сырые. Но в этом случае продукты должны быть хорошо замаринованы и тонко нарезаны. Мясо сырое можно класть на пиццу, оно приготавливается в том случае, если оно хорошо нарезано и хорошо замаринованное.

Именно из-за необходимой температуры в 400 градусов пицца дома не получается такая же вкусная, как в ресторане. Однозначного ответа на вопрос о времени изготовления нет. Каждые 2 минуты повар проверяет готовность пиццы, так как в каждом случае кладутся разные продукты и время готовности будет отличаться.

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