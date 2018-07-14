Как организовывают складские помещения

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Как организовывают работу склада? На некоторых предприятиях десятки миллионов наименований.

Особое внимание уделают созданию центрального логистического склада в столице, из которого уже будут вывозить товар филиалы и представители. При использовании существующих складских площадей, необходимы крупные вложения, чтобы все реконструировать.

Со складами теплого хранения возможности фирмы расширяются. Также применяются склады временного хранения, так как они стоят значительно дешевле. Холодные временные склады подойдут для тяжелых запасных частей. Эта служба является ключевым звеном компании. Сюда поступают сотни телефонных звонков, приходят сотни электронных писем. Система склада – это сердце работы всей компании.

Этап обработки груза состоит в том, что автомобиль , привозящий груз из центрального склада, разгружается на территорию склада. Далее груз перемещается на склады в зависимости от того, какой внешний вид имеет груз. Это связано с тем, что либо это большие паллеты и тяжелый груз, либо это легкие объемные грузы, которые перемещаются на другие склады. Сотрудники склада приступают к приемке товара. Цикл приемки заключается в том, что принимаются документы от оператора склада и занимаются обработкой этого груза. Маленький товар поднимается на многоярусный склад в зоны приемки, товар сверяется по номерам перед приемкой. На товар наклеиваются этикетки и производится сортировка согласно условиям хранения. Для хранения используется несколько этажей многоярусного склада.

На крупных складах грузы перемещаются при помощи подъемного механизма. Также сотрудники склада разносят товар по местам хранения согласно этикеток. Цикл приемки товара на этом заканчивается, а документы отдаются оператору. А операторы вводят все данные согласно отметок склада. В функции склада входит также отгрузка товара клиенту.

Далее проводится развоз грузов для клиентов. При этом клиенты работают с сотрудниками отдела продаж. Также клиент общается с отделом продаж на предмет требуемых деталей.

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