Что предлагает компания «Долина»?

Эта компания может предложить огромное количество спецтехники. Такая продукция и качеством высоким выделяется, и цену имеет приемлемую. Катки дорожные «LiuGong» являются очень востребованными. Реализация такой спецтехники возможна в разных городах.

Как можно получить дополнительную информацию? Для этого достаточно связаться с представителем компании либо же задать вопросы в режиме online. В любом случае каждый клиент узнает все, что только захочет.

Катки давят на поверхность, которая обрабатывается, происходит выравнивание колесами, цилиндрами либо валами. На асфальт либо же на грунт оказывается вибрационное воздействие. За счет такого рода обработки поверхность становится очень устойчивой. В интернет-каталоге есть немало спецтехники от иностранных, а также от отечественных производителей.

Сегодня любой дорожный каток – это очень востребованная разновидность спецтехники. Особые машины позволяют уплотнить, а также укатать грунт, когда проводится ремонт и строительные работы.

Существует огромное количество моделей, часто используемых, когда нужно работать с асфальтом, с различными видами грунта. У агрегатов конструкция проста и надежна, это гарантирует отличную производительность. Да и срок эксплуатации является весьма продолжительным.

Есть 2 вида катков, которые пользуются сегодня огромным спросом:

грунтовые

тандемные

Для чего требуется грунтовой каток? Он позволяет уплотнить дорожное основание. У катков есть определенные особенности в плане конструкции. Спереди находится кулачковый валец, к примеру, сзади находятся пневматические колеса. И не будем забывать о наличии шарнирно-сочлененной рамы. В итоге грунт укатывается максимально эффективно, это гарантирует отличную прочность.

Грунтовой каток предлагается в разных комплектациях. Например, конструкционная масса различна, как и мощность силового агрегата. При желании можно выбрать и тандемный виброкаток. Эффективность высока благодаря высокой производительности, габаритам и массе. У катка есть 2 гладких вальца, задний остается статичным. В итоге поверхность асфальта получается ровной.

Бульдозеры - это еще одна популярная разновидность спецтехники. Зачастую она нужна, чтобы переместить немалый объем мусора либо грунта.

Бульдозер используется коммунальщиками, при строительстве дорог и в тех случаях, когда проводятся работы на карьерах.

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