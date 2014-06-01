Покупаем угольный самовар

Чтобы купить самовар для дачи или загородного дома, достаточно посетить интернет-ресурс lit-kom.ru и среди обширного каталога, подобрать такую модификацию, которая бы соответствовала вашим критериям и пожеланиям. Угольный или электрический, латунный или никелевый, с позолотой или без нее – выбор зависит только от индивидуальных предпочтений и материальных возможностей. Объем такого самовара может быть от пяти литров и до семи, а угольный агрегат может поставляться вместе с трубой для тяги.

Чаще всего, конечно, приобретается пятилитровый самовар, так как такая емкость считается самой оптимальной для небольшой семьи или компании. Модель С.2014/3 исполняется в двух вариантах: из латуни и никеля, и растапливается традиционным старинным способом – углями, что придает еще большую пикантность чайной церемонии с друзьями. Самовар выполнен в классическом стиле, без лишних «наворотов», помпезности и украшений и может стать отличительной изюминкой вашего столового интерьера. Угольный самовар лучше использовать на даче, после бани, когда обстановка раскрепощена и растопить самовар углями не составляет проблем.

Самовар (D.E.2002/2), выполненный из никеля с позолотой, оценят большие семьи, которые привыкли собираться за одним столом. Данная модель вмещает семь литров воды, что позволяет напоить чаем одновременно большую компанию. Благодаря тому, что механизм нагрева данной модели основан на электричестве, самовар быстро вскипает, не требует углей и не пачкает окружающую обстановку, поэтому он с удовольствием используется в квартире многоэтажного дома, в частном особняке или на загородной даче. Его легко перевозить, после окончания теплого сезона, в городскую квартиру. Такие же модификации самоваров торговая компания «ЛИТКОМ» реализует на разные объемы и из различных материалов изготовления.

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