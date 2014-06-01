Покупаем искусственные ели оптом

Белорусская компания производитель «Кристмасс Голд» предлагает уже сегодня приобрести оптом…новогодние ёлки. Выбрать конкретные образцы желающие могут на сайте фирмы.

Кто-то может подумать, что у читателей зрительные галлюцинации или руководители фирмы неадекватны. Какие могут быть новогодние деревья в разгар лета? Они и до начала осени не достоят. Но речь-то о ёлках из синтетики! Они могут стоять круглый год без потери вида и не просто круглый год, а многие десятилетия. Приобретая синтетическую ёлку, пользователи не просто экономят на ежегодных покупках ёлок натуральных, но и сберегают леса в огромных объёмах. Ведь каждый из нас, если к Новому году будет приобретать живое дерево, становится виновником уничтожения в течение своей жизни целой рощи! А современные деревья из синтетических материалов по виду ничем не уступают натуральным. Даже запах хвои может быть имитирован вполне эффективно.

Покупать подобную продукцию летом вполне естественно. Именно в этот сезон на такие товары падает спрос, а значит и цены. Ну а «Кристмас Голд» и так предлагает свою продукцию по ценам производителя, да ещё и с оптовой скидкой. Поэтому прислушаться к предложению производителя имеет прямой смысл. Особенно для организаций, которым в Новый год ёлок нужно много – развлекательным и торговым центрам, сетям магазинов и предприятий общественного питания.

Широта выбора

Все изделия от «Кристмас Голд», хотя и изготавливаются из синтетических материалов, в экологическом отношении абсолютно безопасны. В каталоге фирмы можно найти как искусственные ели, так и сосны с синтетической хвоей различных типов. Велико разнообразие и расцветок у представленных в ассортименте производителя образцов. Здесь можно подобрать дерево с хвоей:

зелёной;

светло- зелёной;

тёмно-зелёной;

заснеженной;

золотистой.

Завидной широтой отличается и линейка размеров – в ней представлены изделия от 0.6 метра до 3 метров высотой.

Производитель принимает на себя все хлопоты по доставке заказов в любой из российских регионов. Поставки осуществляются без задержек, благодаря наличию у компании собственного обширного складского комплекса в Москве.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.