Окрашиваем волосы по технике «балаяж»

Окрашивание женских волос – одна из самых востребованных процедур в современной индустрии красоты. В арсенале работающих салонов красоты находится немало методик, используемых в этой области. Очень интересные результаты при проведении данной процедуры даёт использование техники «балаяж», о которой подробно рассказывается на странице http://salonfiore.ru/articles/okrashivanie-balayazh/ сайта салона красоты «Fiore».

Подробнее о технике окрашивания «балаяж»

Данный метод, как и множество других техник окрашивания, пришёл к нам из Франции. К числу несомненных его достоинств следует отнести:

долговременный эффект (до полугода!);

быстрота проведения процедуры;

минимальный ущерб для здоровья волос;

возможность окрашивания волос любого типа, структуры, длины и цвета;

гармоничное сочетание практически с любыми типами причёсок и стрижек;

возможность с минимальными усилиями маскировать седину и ошибки предыдущих сеансов окрашивания по другим методикам;

сохранение в целом естественного природного цвета волос.

Отличительной особенностью техники, выделяющей её среди других, выступает окрашивание только отдельных прядей волос и их кончиков. Отсюда и отсутствие необходимости в периодическом подкрашивании отрастающих корней волос – причёска сохраняет свой привлекательный вид всё время действия красителя.

Цвет красителя выбирается, конечно, исходя, в первую очередь, из природного цвета волос. Блондинкам больше подходят оттенки платины, темные волосы эффектно выглядят с кончиками и прядями шоколадной или кофейной расцветки, для русых волос хороши золото и цвета пепла. Как видим, данная техника является практически универсальной. Кроме прочего, стоит ещё раз напомнит о минимальном вреде, причиняемом ею волосам. При частом окрашивании волос эта характеристика является критически важной.

Метод «балаяж» хорош ещё и тем, что может применяться не только профессионалами в салонах красоты и парикмахерских, но и при наличии минимальных навыков и в домашних условиях самостоятельно. Хотя в последнем случае его использование несколько сложнее.

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