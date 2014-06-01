В Новосибирске любые тэны для стиральных машин можно приобрести с доставкой в специализированном сетевом магазине zipinsk.ru. Перед покупкой рекомендуем проконсультироваться, поскольку нагревательные элементы, кажущиеся одинаковыми с виду, имеют ряд уникальных особенностей, которые зависят от марки машины. Следует также держать в уме, что техника, отслужившая более 15 лет, конструктивно совсем иная и современные элементы к ней уже не подходят. Это одна из маркетинговых хитростей производителей.

Что непосредственно касается самих тэнов, то по большому счету они функционально идентичны. Разница в мощности означает лишь увеличение времени, необходимого для нагрева воды до заданной температуры. Поскольку разбежка исчисляется в минутах, то ощутимого дискомфорта не ощущается, тем более, что процесс стирки происходит в автоматическом режиме.

В профессиональной среде бытует мнение о том, что лучшие нагреватели у итальянской компании Thermowatt, с которой активно конкурирует IRCA и Blackmann. В южнокорейских брендах стоят керамические модели, которые, как принято считать, менее подвержены коррозийным процессам вследствие образования накипи.

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