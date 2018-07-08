Выбираем гейзерную кофеварку

Более 10 лет интернет- компания «Кофе- Бутик» успешно специализируется на продаже кофе, чая, оборудования для сектора HoReCa, бакалейных изделиях, кофемашин, капучинаторов, аксессуаров и специальных средств по уходу за ними.

На сайте https://www.coffee-butik.ru/katalog/kofemashiny/geyzernye-kofevarki/ представлен большой выбор гейзерных кофеварок. Такие кофеварки иногда можно было встретить еще в советской семье.

Сейчас гейзерные кофеварки становятся все более популярными у любителей кофе и, практически, выигрывают пальму первенства у проверенных и любимых турок, так как кофе, сваренный в такой кофеварке получается более крепким, насыщенным, приобретает неповторимый аромат.

Такие кофеварки можно ставить на слабый огонь на газовую, индукционную и электрическую плиту. В них можно сварить кофе на примусе или использовать для приготовления кофе «сухое топливо», но есть модели, которые имеют встроенный нагреватель и работают как электрочайник.

В кофеварку достаточно засыпать желаемую порцию кофе (можно также смешать несколько сортов) и залить воду, дальше кофе сварится сам в течение пяти минут. Кофе можно будет считать сваренным после того, как в кофеварке утихнет характерное шипение. Некоторые кофеварки издают веселые мелодичные звуки – музыкальное устройство работает на батарейках.

Молотый кофе останется в кофеварке, напиток будет аккуратным и чистым.

Для приготовления кофе рекомендуется использовать кипяченную или фильтрованную воду.

Для изготовления таких кофеварок используют высококачественный пищевой алюминий, нержавеющую сталь. Во внутренней части нижней камеры, в которую заливается вода, имеется антипригарное покрытие, что предотвращает образование накипи и плесени.

Ручки всех моделей очень удобные, не нагреваются – выполнены из качественного термостойкого пластика или бакелита.

В комплекте некоторых кофеварок имеется специальный редуктор, который при необходимости, позволяет готовить меньшее количество порций.

Кофеварки смотрятся эстетично, стильно и легко впишутся в любой интерьер кухни.

Они довольно просты в обслуживании (их легко очистить от загрязнений) и эксплуатации, не впитывают посторонние запахи.

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