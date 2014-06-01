Заказываем услуги перевозок

Автобусные перевозки являются достаточно распространенными. Обратившись в компанию perevozka-krym.com.ua, каждый может рассчитывать на высококачественные услуги. Тут есть микроавтобусы на 7-8 посадочных мест, каждое из которых оснащено раскладной спинкой, ремнями безопасности, мягкими подголовниками для комфорта в пути.

Особенности автобусных перевозок

Автобусные перевозки предусматривают минимальное время в пути, куда входит прохождение таможни без проблем и трудностей. Для детей предлагают выгодные скидки, а также есть скидки для постоянных клиентов, беременных женщин, инвалидов 1 группы. Автобус из Симферополя в Харьков. Поехать в Харьков на микроавтобусе без пеших переходов и пересадок теперь может каждый турист.

В услуги компании входит перевозка небольших передач, документов, бандеролей в рамках действующего таможенного законодательства. Машины обладают большой маневренностью, мягкостью, скоростью, что весьма важно при перемещении по городу, бездорожью. Салон небольшой, что дает возможность прогреть его прохладной зимой, проветрить жарким летом.

В компании работают только опытные водители, которые отлично знают Крым и могут быстро доставить пассажиров в нужные точки. Кроме этого, опыт водителей будет способствовать быстрому и беспроблемному пересечению таможни, а также окажется полезным в решении разных вопросов. Можно осуществить бронирование мест в обе стороны, не переживая о будущей поездке, которая в любом случае состоится.

Fenix Tour станет лучшим решением для тех, кто ищет комфортные, быстрые поездки микроавтобусом в Крым без пересадок, пеших переходов. Это весьма важно для тех, кто планирует семейный отдых с детьми разного возраста. Тут предлагаются безопасные пассажирские перевозки разными удобными маршрутами для всех туристов.

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