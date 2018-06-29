Что удивляет в Сибири

Есть несколько интересных фактов о Сибири. Например, в Якутии есть алмазный рудник, в котором до 2001 года добывали алмазы открытым способом. Его глубина составляет более 500м. И над ним запрещено законодательно летать вертолетам, так как воздушные потоки, создаваемые вертолетом, в руднике завихряются и могут всосать вертолет внутрь. Другие интересные факты можно найти тут: sibnovosti.ru. На сайте sibnovosti.ru регулярно публикуются важные новости региона.

Также раньше Сибирь служила местом для ссылки особо опасных преступников. При этом было 2 типа ссылки: в дальние районы и в центральные районы Сибири. В дальние районы отправляли самых опасных преступников, всех остальных поселяли в центральных районах. При этом большинство ссылок было именно в центральные районы, отсюда и произошла фраза: «в места не столь отдаленные». В России также были случаи, когда не ссылали в Сибирь, а наоборот высылали из неё. Например, один из декабристов был выслан из Сибири в европейскую часть России, потому что писал откровенные статьи в прессу, которые не нравились властям. Он отказывался переезжать из Сибири, поэтому указом властей был сослан в европейскую часть России принудительно.

Одним из главных богатств Сибири является озеро Байкал. Вода в нем невероятно чистая, её можно пить прямо из озера без какой либо очистки. Байкал – это еще и самое глубокое озеро в мире. И в этом озере содержится 19% от всех мировых запасов пресной воды. Озеро является важным и ценным ресурсом. Помимо самого большого озера в мире, в Сибири также находится одно из самых больших в мире болот. Эти болота тоже приносят пользу человечеству, там добывают торф.

Также в зоне вечной мерзлоты можно наблюдать такое явление как пьяный лес. Это такие деревья, стволы которых изогнуты и повернуты в разные стороны. Они как будто разбросаны пьяным человеком. Эти деревья выросли так из-за сходящих с гор ледников, которые во время своего движения давили на стволы деревьев.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.