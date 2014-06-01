Казино Вулкан: отзывы посетителей

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Обычно, отзывы пишут обычные геймеры, которые хотят поделиться своим полезным опытом с другими игроками. Естественно, денег за это они не получают, поэтому зря хвалить или ругать данное заведение, им нет никакого смысла. Но иногда, не совсем добросовестные конкуренты казино вулкан могут оставлять свои негативные отзывы для того, чтобы таким образом подорвать репутацию клуба. Для этой цели они нанимают людей, которым платят деньги за недостоверную информацию, которой эти люди и делятся на сайте клуба. Частенько можно встретить информацию о том, что в клубе Вулкан очень малый ассортимент игровых автоматов, или, что вывод денег происходит нечестно и не во врем. Спешим вас успокоить. Всё это заказные комментарии и в них нет ни слова правды.

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