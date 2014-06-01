Зачем изучать польский язык?

Сейчас стало очень модным изучение польского языка. Вы можете задать вполне резонный вопрос: А зачем это нужно? Давайте разберём несколько причин, по которым необходимо изучать польский язык. Вы можете задать вполне резонный вопрос: А зачем это нужно? Давайте разберём несколько причин, по которым необходимо изучать польский язык.

Многие сейчас стремятся получить так называемую Карту Поляка. Это документ, который вы получаете после того, как подтверждаете свою приверженность польскому народу.Одним из этапов получения данной карты, будет собеседование у польского консула. Во время этой процедуры задаются вполне стандартные вопросы, и если вы будете отвечать на них, используя Польский на Карту Поляка , точнее на ее получение, это будет иметь огромное влияние.

Ни для кого ни секрет, что в высших учебных заведениях Польши даётся образование европейского уровня. Именно поэтому многие наши соотечественники стремятся уехать в эту страну, для того, чтобы получить высшее образование. Ну,а проживание, и тем более обучение, в другой стране без знания национального языка в принципе невозможно. К тому же, собеседование при поступлении проводится на польском языке. И ещё один нюанс. Некоторые лекции в университетах Польши читаются на английском языке, но если вы будете посещать лекции, которые читают на польском, то сможете хорошо сэкономить, ведь их стоимость в два раза ниже. Это является ещё одной причиной для того, чтобы пойти на Курсы польского в Минске

На сегодняшний момент существует большое множество различных программ обмена и стажировок. Поэтому, для того чтобы отправиться в Польшу для повышения своей квалификации и уровня образования, вам понадобится знание польского языка. Многие польские высшие учебные заведения практикуют обмен студентами. Существует несколько систем обмена: краткосрочная, долгосрочная, сроком на один год, и летние школы, где обучение продолжается несколько месяцев.

Кроме всего выше сказанного, ещё одной причиной, по которой необходимо изучать польский язык, является ваше личное саморазвитие. Ведь как известно, изучение иностранного языка тренирует память, и внимание. К тому же, вы всегда сможете блеснуть своими знаниями перед знакомыми и друзьями.

Приглашаем вас на Курсы польского в Минске. С помощью этих курсов вы сможете владеть польским в совершенстве.

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