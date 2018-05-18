Русский покер, Омаха и Техасский Холдем: в чем различия и как выбрать свой формат игры

Покер – не просто азартное развлечение, а интеллектуальная карточная игра, где выигрыш зависит не только от везения, но и аналитических способностей игрока. Чтобы определить свой формат игры в покер и начать успешную карьеру за игровым столом, нужно учитывать отличия в правилах и сути.

Как играть в техасский холдем

Техасский холдем – самый популярный покерный формат. Разобраться в особенностях игры можно всего за один вечер, а вот «прокачивать» свой уровень мастерства можно годами.

Игра в холдем проходит в 4 основных этапа:

Блайнды. Игроки делают обязательные минимальные ставки, формируя банк перед началом игры. Когда ставки сделаны, игроки получают по две карты и начинают первый круг торгов. В зависимости от полученных карт и действий оппонентов можно выполнить любое из следующих действий:

чек – пропуск без изменения ставки;

колл – ответ на повышение ставки другим игроком;

фолд – отказ от ответа на повышение (игрок сбрасывает карты и выходит из круга);

рейс – увеличение ставки;

ре-рейз – увеличение ставки после повышения другим игроком;

бет – первая ставка;

олл-ин – ставка ва-банк.

Итог завершения круга торговли для игрока – уравнивание ставки или сброс карт. После этого дилер выкладывает флоп – 3 общие карты для составления комбинаций игроками. Следующие этапы – терн (выкладка четвертой общей карты) и ривер (выкладка последней пятой карты). Между каждыми этапами и после ривера игроки повторяют торговлю.

По типу лимитов ставок техасский холдем чаще относят к безлимитной игре, то есть размер ставки ограничивается только количеством фишек у игрока.

Чем отличается Омаха покер

Если рассматривать на примере гостей заведения https://shangrila.by, то Омаха покер в казино Минска чаще привлекает уже опытных игроков, которые хотят попробовать новый формат после холдема. Правила двух игр примерно похожи, отличие в том, что на префлопе на руках игроков оказывается не 2, а 4 карты. Комбинацию можно собрать, используя 2 карты из ручной пары и 3 карты на столе. За счет большего количества карт, разнообразие «рук» значительно больше, а предсказать победителя гораздо сложнее.

Правила и отличия игры в русский покер

Обычно в русский покер играют не против других игроков, а 1 на 1 с дилером. До начала игры игрок делает обязательную анте-ставку, после чего обе стороны получают по 5 карт, а последняя карта в руках дилера остается открытой, чтобы игрок смог оценить свои шансы на победу. Сочетания карт не отличаются, но комбинацию собирают из 5 карт. За одну игру можно собрать неограниченное количество комбинаций, получив выплату за каждую из них.

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