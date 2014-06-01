Стоматология "Лада-Дент": мы позаботимся о здоровье ваших зубов

В 2015 году была открыта стоматологическая клиника "Лада- Дент". Прошло совсем немного времени, а мы уже успели завоевать любовь и признание большей части населения нашего города, благодаря тому, что в нашей клинике работают высококлассные специалисты, которые делают свою работу качественно, быстро и надёжно. Прошло совсем немного времени, а мы уже успели завоевать любовь и признание большей части населения нашего города, благодаря тому, что в нашей клинике работают высококлассные специалисты, которые делают свою работу качественно, быстро и надёжно.

Стоматология в Красногорске " Лада-Дент" знаменита ещё и тем, что здесь проводится быстрое и безболезненное лечение зубов не только взрослых, но и детей. Кроме этого, мы выполняем все виды протезирования, исправляем прикус, устанавливаем импланты.

Обратившись к нам в клинику, вы найдёте профессиональный и индивидуальный подход к каждому клиенту, внимательное отношение и высококлассное обслуживание.

Наши стоматологические кабинеты оснащены самым современным медицинским оборудованием. Мы работаем с материалами самых известных стоматологических фирм США, Израиля, Франции и Германии.

Все наши врачи постоянно повышают свой квалификационный уровень. Мы стараемся совершенствовать наше оборудование и внедрять новые технологии.

Все услуги нашей клиники очень доступны для населения нашего города по цене. И это никак не влияет на скорость и качество нашей работы. Причём, первая консультация проводится всегда бесплатно.

Благодаря тому, что наша клиника оснащена современным оборудованием, все наши врачи - профессионалы своего дела, все, и дети, и взрослые, смогут получить качественную помощь в лечении, протезировании зубов, а так же будут обеспечены уходом за зубами и дёснами.

Все отделения нашей клиники находятся во взаимодействии, именно это позволяет обеспечить комплексное лечение.

Доверьтесь нам, и ваши зубы всегда будут красивыми и здоровыми, и вы будете радовать всех своей белоснежной улыбкой!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.