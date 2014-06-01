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      • Стоматология "Лада-Дент": мы позаботимся о здоровье ваших зубов

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 08:44
      (голосов: 1)
      СтоматологияВ 2015 году была открыта стоматологическая клиника "Лада- Дент". Прошло совсем немного времени, а мы уже успели завоевать любовь и признание большей части населения нашего города, благодаря тому, что в нашей клинике работают высококлассные специалисты, которые делают свою работу качественно, быстро и надёжно. 
      Стоматология в Красногорске " Лада-Дент" знаменита ещё и тем, что здесь проводится быстрое и безболезненное лечение зубов не только взрослых, но и детей. Кроме этого, мы выполняем все виды протезирования, исправляем прикус, устанавливаем импланты.
      Обратившись к нам в клинику, вы найдёте профессиональный и индивидуальный подход к каждому клиенту, внимательное отношение и высококлассное обслуживание.
      Наши стоматологические кабинеты оснащены самым современным медицинским оборудованием. Мы работаем с материалами самых известных стоматологических фирм США, Израиля, Франции и Германии.
      Все наши врачи постоянно повышают свой квалификационный уровень. Мы стараемся совершенствовать наше оборудование и внедрять новые технологии.
      Все услуги нашей клиники очень доступны для населения нашего города по цене. И это никак не влияет на скорость и качество нашей работы. Причём,  первая консультация проводится всегда бесплатно.
      Благодаря тому, что наша клиника оснащена современным оборудованием, все наши врачи - профессионалы своего дела, все, и дети, и взрослые, смогут получить качественную помощь в лечении, протезировании зубов, а так же будут обеспечены уходом за зубами и дёснами.
      Все отделения нашей клиники находятся во взаимодействии, именно это позволяет обеспечить комплексное лечение. 
      Доверьтесь нам, и ваши зубы всегда будут красивыми и здоровыми, и вы будете радовать всех своей белоснежной улыбкой!


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