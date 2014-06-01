Обувь для занятий спортом

Если вы любите спорт и занимаетесь им, то наверняка знаете, что для занятий спортом просто необходима удобная и качественная обувь. Если вы любите спорт и занимаетесь им, то наверняка знаете, что для занятий спортом просто необходима удобная и качественная обувь.

Сегодня наш разговор будет о штангетках. Мы поговорим о том, как правильно подобрать штангетки и какие требования предъявляются к ним.

Штангетки - это специальный вид спортивной обуви, который предназначен для занятий тяжёлой атлетикой. Так как этот вид спорта сопряжён с большими нагрузками, то и требования, предъявляемые к этой обуви, очень высокие. Во- первых качественные штангетки должны иметь хорошую твёрдую подошву, которая придаёт устойчивость при работе со штангой.При выполнении упражнений со штангой, спортсмен должен чувствовать устойчивость и стабильность. Поэтому, выбирая этот вид обуви, обращайте особое внимание на функциональные элементы, такие как фиксирующие ремешки, частоту шнуровки, жёсткость подошвы, протекторный рисунок на внешней поверхности подошвы. высота каблука должна быть не менее 1,5- 2 см. Такой каблук защитит спортсмена от падения вместе со штангой. Штангетки хороши ещё и тем, что они препятствуют развитию плоскостопия, формируя правильный свод стопы.

Благодаря шнуровке, лодыжка удобно располагается в обуви, а ремешки придают дополнительную устойчивость. Каблук и подошва данного вида обуви должны быть изготовлены из прочного материала. Рисунок, который нанесён на внешнюю часть подошвы, выполняет роль протектора, обеспечивая надёжное сцепление обуви с поверхностью пола.

Для своих занятий тяжёлой атлетикой обязательно используйте штангетки, так как они смогут защитить вас то всевозможных травм и падений. Размер штангеток должен полностью совпадать с размером вашей стопы. При выборе штангеток, не забывайте об этом.

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