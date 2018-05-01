Pronto Assembly - служба доставки и сборки мебели Икеа

Что является самым главным в жизни любого человека? Дом и семья. Всё начинается именно с семьи и дома. Только семья определяет всю будущую жизнь человека, а дом - это не просто место, это- ощущение. Дом должен быть самым уютным местом в мире.Поэтому мы и стараемся его таковым. Компания Икеа заботится о том, чтобы ваши дома были уютными, светлыми и стильными. Все товары, которые предлагает Икеа созданы для вас с большой любовью и теплотой. Они созданы для того, чтобы приносить вам радость и комфорт, максимально упростить ваш быт. Икеа - это команда инициативных и жизнелюбивых людей, которым нравится заниматься обустройством вашего дома или квартиры. Задача нашей компании состоит в том, чтобы изменить к лучшему повседневную жизнь людей. Основной принцип нашей работы- это единство. Для нас важен каждый человек, каждый будет услышан, и интересы каждого будут учтены. Что является самым главным в жизни любого человека? Дом и семья. Всё начинается именно с семьи и дома. Только семья определяет всю будущую жизнь человека, а дом - это не просто место, это- ощущение. Дом должен быть самым уютным местом в мире.Поэтому мы и стараемся его таковым. Компания Икеа заботится о том, чтобы ваши дома были уютными, светлыми и стильными. Все товары, которые предлагает Икеа созданы для вас с большой любовью и теплотой. Они созданы для того, чтобы приносить вам радость и комфорт, максимально упростить ваш быт. Икеа - это команда инициативных и жизнелюбивых людей, которым нравится заниматься обустройством вашего дома или квартиры. Задача нашей компании состоит в том, чтобы изменить к лучшему повседневную жизнь людей. Основной принцип нашей работы- это единство.

Pronto Assembly NYC является профессиональной службой доставки и сборки мебели Икеа. Мы с удовольствием поможем собрать и доставить мебель Икеа. Ваша задача состоит только в том, чтобы определить, как будет выглядеть ваше пространство. Остальную работу мы сделаем сами. Так как наша служба вот уже много лет работает в направлении сборки и доставки мебели, то мы гарантируем быстрый и качественный результат.

Мы поможем вам спроектировать ваше пространство по вашему вкусу, а затем проведём измерения, а так же позаботимся о покупке и доставке мебели. Вам только лишь необходимо составить список покупок Икеа и отправить его нам через онлайн- форму. В течение тридцати минут мы отправим вам предложение. Вы только оплатите доставку и сборку мебели.

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