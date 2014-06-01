Интернет- магазин "Сантех Топ"- всё для ванной комнаты

Любые Любые аксессуары для ванной комнаты вы можете приобрести в нашем интернет- магазине.

Вот уже пятнадцать лет компания "Аква Тек" занимается продажей сантехники. Для удобства наших клиентов восемь лет назад мы открыли интернет- магазин "Сантех Топ", потому что лучше выбирать необходимый вам товар дома, в спокойной обстановке, а не бегать по магазинам, сломя голову, в поисках нужной вещи. В нашем каталоге вы найдёте широкий выбор сантехники, начиная от смесителей и заканчивая ванными и душевыми кабинами с различными функциями. Под каждым товаром имеется описание и техническая схема. В нашем магазине имеется как элитная, дорогая продукция, так и дешёвые. бюджетные варианты. Каждый может найти то, что ему по вкусу и по карману.

Все наши поставщики проверены временем., потому что сотрудничаем мы с ними уже несколько лет. именно поэтому мы гарантируем отличное качество наших товаров. Кроме того, все они абсолютно безопасны для вашего здоровья. Этот факт могут подтвердить сертификаты.

Кроме этого, мы работаем с различными строительными фирмами и дизайнерскими студиями.

Все наши менеджеры, которые работают в компании более десяти лет, превосходно разбираются во всех видах товаров и могут дать вам консультацию не только по ним, но и по благоустройству вашей ванной комнаты или туалета.

Ассортимент нашей продукции постоянно пополняется. Если вам не удалось найти необходимый вам товар на страницах нашего сайта, то звонок менеджеру решит сразу все проблемы. Обращайтесь к нам, мы рады вам помочь!

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