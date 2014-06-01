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      • Как открыть интернет-магазин чая и кофе

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 12:38
      (голосов: 1)

      интернет-магазин чая и кофеИтак, вы решили открыть интернет-магазин чая и кофе. Какие этапы нужно пройти, чтобы после зарождения идеи прийти к реальному (насколько это возможно в виртуальном пространстве) интернет-магазину?

      1.   Найдите поставщика

      Поставщики продукции могут быть разные, лучше начинать с проверенных производителей, которых вы уже давно и хорошо знаете, либо тех, чью продукцию вы можете попробовать в вашем городе. Будем преимуществом, если вам посчастливится работать с крупным производством, у которого всегда будет в наличии необходимый вам товар. Например, купить кофе в зернах оптом для перепродажи можно у местных обжарщиков.

      2.   Найдите площадку, на которой вы будете делать ваш интерент-магазин

      Существует множество сервисов для этого. Например, WordPress, AdvantShop и т.д. Там же вы можете выкупить домен для вашего магазина.

      3.   Добавьте товары

      Когда все договоры уже подписаны, и вы получили первую пробную партию продукции, добавьте товарные позиции на ваш сайт. Все добавляется вручную по одному. Следите за тем, чтобы характеристики товаров соответствовали стандартам, а описание было уникальным. Не забывайте проставлять alt для всех картинок!

      4.   Выберите дизайн

      Обычно сервисы предлагают готовые дизайны для интернет-магазинов. Вы можете выбрать один из предложенных, либо нанять веб-дизайнера, который продумает дизайн магазина для вас и под ваши нужды.

      Иногда пункты 2 и 3 можно менять местами. Однако стоит учитывать тот факт, что разные платформы предлагают сделать это на разном этапе, и нередко разные дизайны требуют для себя разного информационного наполнения.

      5.   Распишите способы оплаты и доставки.

      Ваши посетители наверняка будут заваливать вас вопросами, как можно оплатить и забрать покупку. Предвидя их интерес, заблаговременно подготовьте соответствующий раздел на вашем сайте.

      6.   Продвигайте ваш магазин!

      Способов для этого много, от SEO и контекста, до продвижения в социальных сетях – самые бюджетные из ныне существующих способов рекламы.

      Пожалуй, это самый краткий гайд по тому, что нужно сделать для того, чтобы создать свой интернет-магазин чая и кофе. Удачи вам!



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