Как открыть интернет-магазин чая и кофе

Итак, вы решили открыть интернет-магазин чая и кофе. Какие этапы нужно пройти, чтобы после зарождения идеи прийти к реальному (насколько это возможно в виртуальном пространстве) интернет-магазину?

1. Найдите поставщика

Поставщики продукции могут быть разные, лучше начинать с проверенных производителей, которых вы уже давно и хорошо знаете, либо тех, чью продукцию вы можете попробовать в вашем городе. Будем преимуществом, если вам посчастливится работать с крупным производством, у которого всегда будет в наличии необходимый вам товар. Например, купить кофе в зернах оптом для перепродажи можно у местных обжарщиков.

2. Найдите площадку, на которой вы будете делать ваш интерент-магазин

Существует множество сервисов для этого. Например, WordPress, AdvantShop и т.д. Там же вы можете выкупить домен для вашего магазина.

3. Добавьте товары

Когда все договоры уже подписаны, и вы получили первую пробную партию продукции, добавьте товарные позиции на ваш сайт. Все добавляется вручную по одному. Следите за тем, чтобы характеристики товаров соответствовали стандартам, а описание было уникальным. Не забывайте проставлять alt для всех картинок!

4. Выберите дизайн

Обычно сервисы предлагают готовые дизайны для интернет-магазинов. Вы можете выбрать один из предложенных, либо нанять веб-дизайнера, который продумает дизайн магазина для вас и под ваши нужды.

Иногда пункты 2 и 3 можно менять местами. Однако стоит учитывать тот факт, что разные платформы предлагают сделать это на разном этапе, и нередко разные дизайны требуют для себя разного информационного наполнения.

5. Распишите способы оплаты и доставки.

Ваши посетители наверняка будут заваливать вас вопросами, как можно оплатить и забрать покупку. Предвидя их интерес, заблаговременно подготовьте соответствующий раздел на вашем сайте.

6. Продвигайте ваш магазин!

Способов для этого много, от SEO и контекста, до продвижения в социальных сетях – самые бюджетные из ныне существующих способов рекламы.

Пожалуй, это самый краткий гайд по тому, что нужно сделать для того, чтобы создать свой интернет-магазин чая и кофе. Удачи вам!

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