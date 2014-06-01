Баса Мебель - всё для вашего дома

Наша компания выпускает корпусную мебель для вашего дома и квартиры. Угловые шкафы с зеркалами, кухни с фасадами МДФ, изящные стенки горки - всё это мы можем с радостью предложить для вас. Мы так же поможем вам подобрать удобную и стильную мебель для вашего офиса, яркую и практичную для детской комнаты. Для вас работают только профессиональные замерщики и дизайнеры, которые выезжают прямо на дом. Угловые шкафы с зеркалами, кухни с фасадами МДФ, изящные стенки горки - всё это мы можем с радостью предложить для вас. Мы так же поможем вам подобрать удобную и стильную мебель для вашего офиса, яркую и практичную для детской комнаты. Для вас работают только профессиональные замерщики и дизайнеры, которые выезжают прямо на дом.

С 2005 года у нас налажено собственное производство мебели. Кроме мебели мы производим Раздвижные двери, раздвижные перегородки, двери купе. Для того чтобы красиво и недорого зонировать большую комнату или в маленькой комнате поставить перегородки, лучше всего подойдут раздвижные межкомнатные купе. Такие двери очень хорошо дополняют декор комнаты. Все наши клиенты остаются довольны нашей работой, в чём вы можете убедиться, прочитав их отзывы. Фотографии наших работ так же подтверждают тот факт, что мы работаем с полной отдачей своему делу.

В своей работе мы применяем материалы только известных и надёжных фирм. Так же мы выдаём гарантию и обеспечиваем гарантийное обслуживание в течение одного года.

Когда мы создаём какой-либо проект, то обязательно учитываем цвет и фактуру материала, соблюдаем передачу света и заданные размеры. Особое внимание обращаем на дизайн самого жилья.

Вы можете позвонить нам и заказать мебель без посредников. Мы предложим вам дизайн проекта в электронном и в ручном варианте. Наши специалисты проконсультируют вас относительно цены и сроков изготовления заказа.

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