Средство для повышения потенции

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Довольно многие мужчины, перед приемом препарат опасаются за отрицательное воздействие на сердце. Как показывают исследования, на сердечную деятельность (при условии, что мужчина абсолютно здоров), препарат никак не сказывается, но отмечается повышенное артериальное давление.

Препарат не рекомендовано также принимать с алкоголем, другими лекарственными препаратами. Также стоит отметить, что препарат разрешается принимать один раз в день, препарат не несет вреда здоровью при длительном употреблении данного препарата.

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