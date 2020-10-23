Митинг сторонников Александра Лукашенко был отменен из-за большого числа желающих

«Мероприятие планировалось провести на одной площадке. Но фактически за один день количество участников выросло до 100 тыс. После официального заявления организаторов, что такое мероприятие будет проводиться, началось лавинообразное увеличение числа желающих».

«Много людей обращались с просьбами из регионов, они сами арендовали автобусы. Учитывая такую динамику, мы осознали, что можем столкнуться с количеством людей — порядка 200-250 тыс., которые прибудут в Минск».





