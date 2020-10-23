Митинг сторонников Александра Лукашенко был отменен из-за большого числа желающих

Роман Головченко, белорусский премьер-министр, объяснил, почему не состоится митинг граждан, которые поддерживают Александра Лукашенко.
Глава белорусского правительства отметил:
«Мероприятие планировалось провести на одной площадке. Но фактически за один день количество участников выросло до 100 тыс. После официального заявления организаторов, что такое мероприятие будет проводиться, началось лавинообразное увеличение числа желающих».
Роман Головченко также добавил:
«Много людей обращались с просьбами из регионов, они сами арендовали автобусы. Учитывая такую динамику, мы осознали, что можем столкнуться с количеством людей — порядка 200-250 тыс., которые прибудут в Минск».
Доставка такого количества людей в столицу Беларуси могла стать причиной транспортного коллапса. В такой ситуации практически невозможно было бы гарантировать меры безопасности.