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      • Задержан мужчина, призывавший сжечь автомобили милиции и прокуратуру

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: 23-10-2020, 19:51
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      Работниками милиции был задержан гражданин 55 лет, проживающий в Ошмянском районе. В чатах он настаивал на уничтожении имущества тех, кто работает в правоохранительных органах.

      Ольга Чесмоданова, пресс-секретарь белорусского МВД, сообщила:
      «Под ником Dimon D мужчина предлагал штурмовать местное КГБ, сжечь прокуратуру. Когда сельчанина вычислили и пришли к нему домой, он разорвал постановление о производстве обыска».

      У задержанного нашли 20 патронов мелкого калибра и 50 охотничьих, а также 9 банок с порохом. Заведено уголовное дело.

      Изображение: ont.by
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