Задержан мужчина, призывавший сжечь автомобили милиции и прокуратуру

Работниками милиции был задержан гражданин 55 лет, проживающий в Ошмянском районе. В чатах он настаивал на уничтожении имущества тех, кто работает в правоохранительных органах.
Ольга Чесмоданова, пресс-секретарь белорусского МВД, сообщила:
«Под ником Dimon D мужчина предлагал штурмовать местное КГБ, сжечь прокуратуру. Когда сельчанина вычислили и пришли к нему домой, он разорвал постановление о производстве обыска».
У задержанного нашли 20 патронов мелкого калибра и 50 охотничьих, а также 9 банок с порохом. Заведено уголовное дело.
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