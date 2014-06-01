В столице Беларуси скончалась народная артистка Галина Толкачева

В столице Беларуси в возрасте 86 лет скончалась народная артистка Галина Толкачева.
В 1957-м она пришла в Национальный академический театр им. Купалы, закончив перед этим государственный театрально-художественный институт. С ней пришли однокурсники Татьяна Бобко, Геннадий Овсянников.
В истории театра Беларуси навсегда останутся роли Галины Толкачевой в спектаклях «104 страницы про любовь», «Оптимистическая трагедия», «Ревизор» и «На дне».
На одну сцену с ней выходил и Август Милованов, народный артист БССР. Вдвоем они играли в «Поминальной молитве». Это была эффектная пара в жизни, а также на сцене.
Галина Толкачева принимала участие в независимых проектах. Жители Минска запомнили «Три высокие женщины» или «Как важно быть серьезным». А вот с кинематографом ситуация была совсем иной. Народная артистка Беларуси говорила:
«С кино у меня никаких отношений не сложилось. В массовке только где-то выходила».
В другом своем интервью Галина Толкачева призналась:
«С каждым новым званием у меня было все меньше и меньше ролей».