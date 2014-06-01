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      • В столице Беларуси скончалась народная артистка Галина Толкачева

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 17:59
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      В столице Беларуси в возрасте 86 лет скончалась народная артистка Галина Толкачева.

      В 1957-м она пришла в Национальный академический театр им. Купалы, закончив перед этим государственный театрально-художественный институт. С ней пришли однокурсники Татьяна Бобко, Геннадий Овсянников.

      В истории театра Беларуси навсегда останутся роли Галины Толкачевой в спектаклях «104 страницы про любовь», «Оптимистическая трагедия», «Ревизор» и «На дне».

      На одну сцену с ней выходил и Август Милованов, народный артист БССР. Вдвоем они играли в «Поминальной молитве». Это была эффектная пара в жизни, а также на сцене.

      Галина Толкачева принимала участие в независимых проектах. Жители Минска запомнили «Три высокие женщины» или «Как важно быть серьезным». А вот с кинематографом ситуация была совсем иной. Народная артистка Беларуси говорила:
      «С кино у меня никаких отношений не сложилось. В массовке только где-то выходила».

      В другом своем интервью Галина Толкачева призналась:
      «С каждым новым званием у меня было все меньше и меньше ролей».

      Изображение: kino-teatr.ru
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