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      • В Полоцке вынесли приговор водителю, сбившему 16-летнего велосипедиста

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 15:52
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      В августе 2019 г. водитель сбил велосипедиста в Полоцке, после чего скрылся с места ДТП.

      Водитель в возрасте 33 года сидел за рулем исправного авто Opel Astra. Скорость транспорта составляла около 79 км/ч. Он сбил велосипедиста, которому исполнилось всего 16 лет, а после скрылся, хотя согласно ПДД должен был оказать помощь.

      Для парня, который пострадал, «скорую» вызвали очевидцы. Велосипедист долго лечился, однако в итоге скончался от травм.

      Осудили автомобилиста по 159-й статье Уголовного Кодекса Беларуси. При вынесении приговора были учтены принятые меры, направленные на то, чтобы загладить вред от совершенного преступления.

      Жителю Полоцка ограничили свободу на 12 месяцев, но в исправительное учреждение не направили. Размер штрафа составил 5400 руб. Матери виновник ДТП заплатил 3 тыс. руб. за моральный вред. На 3 года владельцу автомобиля запрещено управлять любым транспортом.

      Приговор вступил в силу.

      Изображение: gorod214.by
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