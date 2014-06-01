В Полоцке вынесли приговор водителю, сбившему 16-летнего велосипедиста

В августе 2019 г. водитель сбил велосипедиста в Полоцке, после чего скрылся с места ДТП.
Водитель в возрасте 33 года сидел за рулем исправного авто Opel Astra. Скорость транспорта составляла около 79 км/ч. Он сбил велосипедиста, которому исполнилось всего 16 лет, а после скрылся, хотя согласно ПДД должен был оказать помощь.
Для парня, который пострадал, «скорую» вызвали очевидцы. Велосипедист долго лечился, однако в итоге скончался от травм.
Осудили автомобилиста по 159-й статье Уголовного Кодекса Беларуси. При вынесении приговора были учтены принятые меры, направленные на то, чтобы загладить вред от совершенного преступления.
Жителю Полоцка ограничили свободу на 12 месяцев, но в исправительное учреждение не направили. Размер штрафа составил 5400 руб. Матери виновник ДТП заплатил 3 тыс. руб. за моральный вред. На 3 года владельцу автомобиля запрещено управлять любым транспортом.