  • » » В Беларуси могут ввести отдельные водительские права на автомобиль с автоматической КПП

      • В Беларуси могут ввести отдельные водительские права на автомобиль с автоматической КПП

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 14:47
      (голосов: 0)
      В Беларуси могут появиться отдельные водительские права, позволяющие управлять автомобилем с АКПП.

      Эту норму внесли в проект изменений закона, который касается дорожного движения. От граждан Беларуси поступило много обращений на эту тему.

      В новом удостоверении будет пометка: «только на автоматической трансмиссии». Его владельцу не будет разрешено садиться за руль автомобиля с МКПП.

      Также в Беларуси ожидается появление отдельных водительских прав на квадроциклы. Их приравняли к тракторам.

      Изображение: reform.by
      Кратко и по делу в Telegram
      Новости Беларуси в Viber




    Погода в Полоцке

    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь