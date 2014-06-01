В Беларуси могут ввести отдельные водительские права на автомобиль с автоматической КПП





Эту норму внесли в проект изменений закона, который касается дорожного движения. От граждан Беларуси поступило много обращений на эту тему.



В новом удостоверении будет пометка: «только на автоматической трансмиссии». Его владельцу не будет разрешено садиться за руль автомобиля с МКПП.



Также в Беларуси ожидается появление отдельных водительских прав на квадроциклы. Их приравняли к тракторам.



Изображение: reform.by

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В Беларуси могут появиться отдельные водительские права, позволяющие управлять автомобилем с АКПП.Эту норму внесли в проект изменений закона, который касается дорожного движения. От граждан Беларуси поступило много обращений на эту тему.В новом удостоверении будет пометка: «только на автоматической трансмиссии». Его владельцу не будет разрешено садиться за руль автомобиля с МКПП.Также в Беларуси ожидается появление отдельных водительских прав на квадроциклы. Их приравняли к тракторам.Изображение: reform.by