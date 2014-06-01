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      • В Европарламенте может появиться центр, расследующий преступления ОМОНа

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 13:37
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      В Европарламенте проходят дебаты, главной темой которых является обсуждение ситуации, сложившейся в Беларуси.

      Жозеп Боррель, который является верховным представителем Евросоюза, отмечает:
      «Терпение людей подходит к концу».

      Возможно, в отношении белорусского руководства введут жесткие санкции, а также предложат помощь обществу. Пятрас Ауштрявичюс, представляющий фракцию «Обновить Европу», заявил:
      «Белорусы подвергаются незаконным арестам, нападениям. Это делают правоохранительные органы. Эта жесткость совершается из-за Александра Лукашенко, ставящего свои интересы выше независимости Беларуси».

      Изображение: gomel.today
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