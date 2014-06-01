В Европарламенте может появиться центр, расследующий преступления ОМОНа

В Европарламенте проходят дебаты, главной темой которых является обсуждение ситуации, сложившейся в Беларуси.
Жозеп Боррель, который является верховным представителем Евросоюза, отмечает:
«Терпение людей подходит к концу».
Возможно, в отношении белорусского руководства введут жесткие санкции, а также предложат помощь обществу. Пятрас Ауштрявичюс, представляющий фракцию «Обновить Европу», заявил:
«Белорусы подвергаются незаконным арестам, нападениям. Это делают правоохранительные органы. Эта жесткость совершается из-за Александра Лукашенко, ставящего свои интересы выше независимости Беларуси».
Изображение: gomel.today