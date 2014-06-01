Светлана Тихановская передала польскому премьер-министру рекомендации по гуманитарным визам

Светлана Тихановская, участвовавшая в выборах президента Беларуси, встретилась с Матеушом Моравецким, польским премьер-министром. Последний получил рекомендации, которые помогут улучшить процедуру получения гуманитарных виз для граждан Беларуси.
Телеграм-канал Светланы Тихановской сообщает:
«Польша готова голосовать за отказ от ограничений права на работу с гуманитарными визами».
Также в сообщении указано:
«На встрече обсуждались вопросы реабилитации белорусов, а также стипендиальные программы для спортсменов».