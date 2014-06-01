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      • Светлана Тихановская передала польскому премьер-министру рекомендации по гуманитарным визам

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 20:08
      (голосов: 0)
      Светлана Тихановская, участвовавшая в выборах президента Беларуси, встретилась с Матеушом Моравецким, польским премьер-министром. Последний получил рекомендации, которые помогут улучшить процедуру получения гуманитарных виз для граждан Беларуси.

      Телеграм-канал Светланы Тихановской сообщает:
      «Польша готова голосовать за отказ от ограничений права на работу с гуманитарными визами».

      Также в сообщении указано:
      «На встрече обсуждались вопросы реабилитации белорусов, а также стипендиальные программы для спортсменов».

      Изображение: belnovosti.by
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