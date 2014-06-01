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      • Светлана Тихановская обратилась к преподавателям и студентам

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 14:11
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      Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выразила благодарность студентам, которые участвовали в протестах, а также обратилась к преподавателям.

      Для многих белорусских студентов эти президентские выборы стали первыми. Светлана Тихановская подчеркнула:
      «Вам никто не должен диктовать, как себя вести, к чему стремиться — это ваша страна. Ваш протест показывает, что вы — настоящая сила, с которой должны считаться люди всех поколений и должностей».

      Оппозиционерка отметила и важность поддержки со стороны преподавателей:
      «Как преподаватели, вы должны поддерживать и защищать студентов».

      Светлана Тихановская также попросила, чтобы в университеты Беларуси не допускали
      «неизвестных людей в балаклавах».

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      Изображение: newsbel.by

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