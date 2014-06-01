Светлана Тихановская обратилась к преподавателям и студентам

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выразила благодарность студентам, которые участвовали в протестах, а также обратилась к преподавателям.
Для многих белорусских студентов эти президентские выборы стали первыми. Светлана Тихановская подчеркнула:
«Вам никто не должен диктовать, как себя вести, к чему стремиться — это ваша страна. Ваш протест показывает, что вы — настоящая сила, с которой должны считаться люди всех поколений и должностей».
Оппозиционерка отметила и важность поддержки со стороны преподавателей:
«Как преподаватели, вы должны поддерживать и защищать студентов».
Светлана Тихановская также попросила, чтобы в университеты Беларуси не допускали
«неизвестных людей в балаклавах».
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Изображение: newsbel.by
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