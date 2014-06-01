Светлана Тихановская обратилась к преподавателям и студентам

«Вам никто не должен диктовать, как себя вести, к чему стремиться — это ваша страна. Ваш протест показывает, что вы — настоящая сила, с которой должны считаться люди всех поколений и должностей».

«Как преподаватели, вы должны поддерживать и защищать студентов».

«неизвестных людей в балаклавах».

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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выразила благодарность студентам, которые участвовали в протестах, а также обратилась к преподавателям.Для многих белорусских студентов эти президентские выборы стали первыми. Светлана Тихановская подчеркнула:Оппозиционерка отметила и важность поддержки со стороны преподавателей:Светлана Тихановская также попросила, чтобы в университеты Беларуси не допускалиИзображение: newsbel.by