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      • Лукашенко: мы отдали Тихановской 15 тысяч долларов с госпредприятия

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: 9-10-2020, 17:04
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      Одним из охранников Светланы Тихановской был бывший милиционер, у которого остались контакты с МВД. КГБ охраняло штаб оппозиции, был привлечен спецназ «Альфа».

      Александр Лукашенко отметил:

      "50 иностранных журналистов туда увезли вместе с Тихановской и другими. В так называемой охране Тихановской был бывший сотрудник милиции. Он позвонил в МВД".

      Белорусская власть пошла навстречу Светлане Тихановской. Глава страны добавил:

      "Мы под охраной с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям . Я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей".

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      Изображение: static.mk.ru

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