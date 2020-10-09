Лукашенко: мы отдали Тихановской 15 тысяч долларов с госпредприятия

Одним из охранников Светланы Тихановской был бывший милиционер, у которого остались контакты с МВД. КГБ охраняло штаб оппозиции, был привлечен спецназ «Альфа».
Александр Лукашенко отметил:
"50 иностранных журналистов туда увезли вместе с Тихановской и другими. В так называемой охране Тихановской был бывший сотрудник милиции. Он позвонил в МВД".
Белорусская власть пошла навстречу Светлане Тихановской. Глава страны добавил:
"Мы под охраной с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям . Я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей".
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Изображение: static.mk.ru
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