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      • Временный поверенный Беларуси в Казахстане лишился своей должности

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: 9-10-2020, 15:59
      (голосов: 0)

      Совмин постановил уволить Игоря Шолодонова. Такая информация появилась на Национальном правовом интернет-портале. Он был временным поверенным Беларуси в Казахстане.

      В документе не указали причину такого решения. Напомним, что когда проходили выборы президента Беларуси, как раз Шолодонов был во главе избирательной комиссии, что располагалась в Нур-Султане.

      Подпись этого человека стоит под протоколом, из которого видно, как за Лукашенко свои голоса отдали 34 человека, а за Тихановскую – 42.

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      Изображение: tutby.gcdn.co

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