Временный поверенный Беларуси в Казахстане лишился своей должности

Совмин постановил уволить Игоря Шолодонова. Такая информация появилась на Национальном правовом интернет-портале. Он был временным поверенным Беларуси в Казахстане.
В документе не указали причину такого решения. Напомним, что когда проходили выборы президента Беларуси, как раз Шолодонов был во главе избирательной комиссии, что располагалась в Нур-Султане.
Подпись этого человека стоит под протоколом, из которого видно, как за Лукашенко свои голоса отдали 34 человека, а за Тихановскую – 42.
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Изображение: tutby.gcdn.co
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