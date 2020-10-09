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      • Нацбанк Беларуси планирует менять Банковский кодекс

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: 9-10-2020, 14:15
      (голосов: 0)

      В Беларуси пройдет общественное обсуждение законопроекта, который может изменить банковскую деятельность в стране. Планируется поменять порядок, согласно которому разрабатываются разные направления денежно-кредитной политики.

      В итоге удастся усовершенствовать стабильность в стране в финансовой сфере. Благодаря новшествам нагрузка на тех, кто получает кредиты, снизится, потребители будут лучше защищены.

      Информационная ответственность белорусских банков должна усилиться, будет осуществлен переход к тем стандартам в финотчетности, что используются в мире. За банками будут усиленно следить, чтобы они соблюдали действующие законы.

      Замечания, свои предложения граждане Беларуси смогут высказывать до 21.10.

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      Изображение: images.aif.by

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