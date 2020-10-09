Глава Беларуси высказался о политической ситуации в государстве

09.10 президент Беларуси собрал масштабное заседание. На него приглашены вице-премьеры с губернаторами, руководство Минздрава и представители Минобороны, МВД и КГБ.
Вот, что сказал Александр Лукашенко на заседании:
"Нельзя допустить разгул преступности, чтобы кто-то подумал, что в этих условиях закон не работает. Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить наказ народа"
Также президент Беларуси высказался о гражданах «между властью и оппозицией»:
"Эти люди хотят стабилизации, отдельные находятся в состоянии неопределенности. Им надо дать четкий ориентир"
К чему призывает Александр Лукашенко?
"Мы должны выстоять. Если мы хотим зваться народом, если мы нация, мы должны сплотиться"
Также глава государства особенно подчеркивает важность внутренней стабильности:
"Мы находимся в условиях беспрецедентной внешней турбулентности. Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси"
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Изображение: prompolit.info
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