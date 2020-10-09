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      • Глава Беларуси высказался о политической ситуации в государстве

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: 9-10-2020, 13:25
      (голосов: 0)

      09.10 президент Беларуси собрал масштабное заседание. На него приглашены вице-премьеры с губернаторами, руководство Минздрава и представители Минобороны, МВД и КГБ.

      Вот, что сказал Александр Лукашенко на заседании:

      "Нельзя допустить разгул преступности, чтобы кто-то подумал, что в этих условиях закон не работает. Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить наказ народа"


      Также президент Беларуси высказался о гражданах «между властью и оппозицией»:

      "Эти люди хотят стабилизации, отдельные находятся в состоянии неопределенности. Им надо дать четкий ориентир"


      К чему призывает Александр Лукашенко?

      "Мы должны выстоять. Если мы хотим зваться народом, если мы нация, мы должны сплотиться"

      Также глава государства особенно подчеркивает важность внутренней стабильности:

      "Мы находимся в условиях беспрецедентной внешней турбулентности. Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси"

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      Изображение: prompolit.info

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