Сокращается карантин для иностранцев, прибывших в Беларусь

"На седьмой день будут проводить исследование, до 10-го дня смотреть на клинические проявления, на 10-й день отпускать людей."

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Срок изоляции для каждого, кто прибыл в Беларусь из других стран, будет сокращен. Отныне он составляет лишь 10 дней. Это же касается и контактов первого уровня.Подобное решение принималось с учетом срока, в течение которого проявляется болезнь. Зачастую симптомы COVID-19 проявляются максимум спустя 7 дней с момента, когда человек контактировал с заболевшим. Вот, что по этому поводу говорит Дмитрий Пиневич, и.о. главы Минздрава Беларуси:Еще весной белорусский Минздрав представил список государств, где фиксируются случаи заболевания коронавирусом. После их посещения гражданам придется пройти карантин. В списке более сотни стран.Изображение: 34travel.me