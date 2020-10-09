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      • Сокращается карантин для иностранцев, прибывших в Беларусь

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: 9-10-2020, 12:54
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      Срок изоляции для каждого, кто прибыл в Беларусь из других стран, будет сокращен. Отныне он составляет лишь 10 дней. Это же касается и контактов первого уровня.

      Подобное решение принималось с учетом срока, в течение которого проявляется болезнь. Зачастую симптомы COVID-19 проявляются максимум спустя 7 дней с момента, когда человек контактировал с заболевшим. Вот, что по этому поводу говорит Дмитрий Пиневич, и.о. главы Минздрава Беларуси:

      "На седьмой день будут проводить исследование, до 10-го дня смотреть на клинические проявления, на 10-й день отпускать людей."

      Еще весной белорусский Минздрав представил список государств, где фиксируются случаи заболевания коронавирусом. После их посещения гражданам придется пройти карантин. В списке более сотни стран.

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      Изображение: 34travel.me

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