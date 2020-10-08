Белорусские компании хотят переехать в Литву

"Мы получили больше 80 запросов, общаемся с десятками компаний. Доминируют запросы компаний, работающих в сфере технологий, но есть и игроки других секторов".

"Это не только увеличило бы число работников сферы ИТ в стране, расширило бы экосистему создателей программного оборудования, укрепило бы индустрию ИТ в Литве, но и увеличило бы потенциал в деле конкуренции со странами-лидерами в мире", -

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Десятки компания из Беларуси, представляющие в IT-сферу, не против перебраться в соседнюю Литву.Мантас Катинас, гендиректор компании «Инвестируй в Литве», отметил:К чему приведет перевод в Литву самых важных отделений и квалифицированных кадров?сказал Катинас.У компаний Беларуси, которые интересуются Литвой, почти 1660 сотрудников. О «переезде» думают средние, малые предприятия. Ранее соседняя Литва интересовала лишь некоторых предпринимателей.С активной релокацией могут возникнуть проблемы из-за сложности иммиграции. Экспертов в области IT ожидают избыточные требования, поэтому с трудоустройством будут проблемы.Изображение: https://dev.by