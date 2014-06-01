Началась активная фаза белорусских военных учений

Военные учения в Беларуси перешли на второй этап: сейчас военные отрабатывают практические навыки ведения боя и уничтожения противника на разных позициях и в разных условиях. Примечательно, что учения проходят не только солдаты: военнослужащие среднего и высшего звена также принимают непосредственное участие в выполнении учебных боевых заданий, учатся принимать командование в полевых условиях. Помимо наземных перемещений и учебных боев отрабатываются также навыки работы с огневой поддержкой с воздуха, использование оперативных разведданных.
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