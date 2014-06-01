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      • Внешний госдолг Беларуси уменьшился до 16,5 млрд. долларов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 23:40
      (голосов: 0)
      На 1 августа этого года внешний государственный долг Беларуси составил 16,5 млрд. долларов - это положительная тенденция, поскольку за первое полугодие сумма долга уже уменьшилась на 176 миллионов в американской валюте. В процентах этот показатель составляет 1,1%, что является неплохим показателем динамики выплат.
      Из общей суммы долга привлечены 600 миллионов долларов европейских облигаций, половину миллиарда составляют финансовые вливания из РФ.  File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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