Внешний госдолг Беларуси уменьшился до 16,5 млрд. долларов

На 1 августа этого года внешний государственный долг Беларуси составил 16,5 млрд. долларов - это положительная тенденция, поскольку за первое полугодие сумма долга уже уменьшилась на 176 миллионов в американской валюте. В процентах этот показатель составляет 1,1%, что является неплохим показателем динамики выплат. Из общей суммы долга привлечены 600 миллионов долларов европейских облигаций, половину миллиарда составляют финансовые вливания из РФ.
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