В Ушачах открылось новое здание пожарной части

Областное управление МЧС Витебска сообщило об открытии сегодня 31 августа новой пожарной части в Ушачах. Старое здание решено было заменить, поскольку оно не соответствовало современным требованиям безопасности. В торжественном мероприятии принимал участие министр по чрезвычайным ситуациям страны, а также все сотрудники пожарной части и их родственники. Министр обратил внимание присутствующих на улучшение материально-технической базы пожарных частей, а также на повышение уровня профессионализма спасателей.
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