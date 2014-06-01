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      • В Ушачах открылось новое здание пожарной части

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 21:15
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      Областное управление МЧС Витебска сообщило об открытии сегодня 31 августа новой пожарной части в Ушачах. Старое здание решено было заменить, поскольку оно не соответствовало современным требованиям безопасности. В торжественном мероприятии принимал участие министр по чрезвычайным ситуациям страны, а также все сотрудники пожарной части и их родственники. 
      Министр обратил внимание присутствующих на улучшение материально-технической базы пожарных частей, а также на повышение уровня профессионализма спасателей. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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