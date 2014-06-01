Налог на Google принес бюджету 6,7 миллионов рублей

Пресс-служба Министерства по налогам и сборам сообщила о поступлении 6,7 миллионов рублей в качестве налоговых отчислений от так называемого "налога на Google". Напомним, в стране действует налог на предоставление электронных услуг физическим лицам - под его действие подпадают такие интернет-гиганты как Google, Apple, Microsoft и прочие. Величина налога составляет 20%. Проанализировав функциональность нового налога за первый квартал года, МНС подтвердило его эффективность для государственного бюджета.
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