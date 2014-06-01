polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Налог на Google принес бюджету 6,7 миллионов рублей

      • Налог на Google принес бюджету 6,7 миллионов рублей

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 18:28
      (голосов: 0)
      Пресс-служба Министерства по налогам и сборам сообщила о поступлении 6,7 миллионов рублей в качестве налоговых отчислений от так называемого "налога на Google". Напомним, в стране действует налог на предоставление электронных услуг физическим лицам - под его действие подпадают такие интернет-гиганты как Google, Apple, Microsoft и прочие. Величина налога составляет 20%.
      Проанализировав функциональность нового налога за первый квартал года, МНС подтвердило его эффективность для государственного бюджета. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

    Погода в Полоцке

    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь