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      • В Поставском районе нашли пенсионерку, пропавшую 6 дней назад

      Раздел: Новости региона / Происшествия Дата публикации: 12-07-2018, 17:27
      (голосов: 0)
      В Поставском районе после шестидневного поиска была обнаружена заблудившаяся в лесу 89-летняя женщина. По словам самой пострадавшей, она отправилась в лес за травами, однако заблудилась и не смогла дойти домой. К поиску подключились спасатели МЧС с вертолетами и квадрокоптерами, которые прочесывали местность по воздуху.
      В результате именно вертолет помог обнаружить пропавшую: правоохранитель, пролетающий над лесом, обнаружил на земле синее пятно и решил проверить зону. Пятно оказалось пакетом, с которым пенсионерка пошла в лес. Женщину нашли живой, однако с высокой степенью обезвоживания и пониженным давлением. Сейчас ей ничего не угрожает.скачать dle 12.0 File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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