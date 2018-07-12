В Поставском районе нашли пенсионерку, пропавшую 6 дней назад

В Поставском районе после шестидневного поиска была обнаружена заблудившаяся в лесу 89-летняя женщина. По словам самой пострадавшей, она отправилась в лес за травами, однако заблудилась и не смогла дойти домой. К поиску подключились спасатели МЧС с вертолетами и квадрокоптерами, которые прочесывали местность по воздуху. В результате именно вертолет помог обнаружить пропавшую: правоохранитель, пролетающий над лесом, обнаружил на земле синее пятно и решил проверить зону. Пятно оказалось пакетом, с которым пенсионерка пошла в лес. Женщину нашли живой, однако с высокой степенью обезвоживания и пониженным давлением. Сейчас ей ничего не угрожает.скачать dle 12.0
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