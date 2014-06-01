» Фильтры с системой обратного осмоса — лучшее решение для очистки питьевой воды

Надоело, что вода из крана слишком жесткая, часто содержит частицы ржавчины и неприятно пахнет? Хочется пить чистую воду, не тратя время и деньги на покупку бутилированной воды? Бытовой фильтр для воды с обратным осмосом поможет решить проблему!

Обратный осмос — зачем это нужно?

В бытовых условиях обратноосмотические фильтры нужны только для того, чтобы снизить жесткость воды или содержание солей железа. Делается это с тем, чтобы уберечь чайник и кофеварочную машину от накипи, придать напиткам “чистый” вкус. Как это происходит?

Обратный осмос или RO (reverse osmosis) — процесс разделения воды на пермеат и концентрат при ее прохождении через полупроницаемую мембрану. Пермеат представляет собой практически обессоленную воду, которая поступает потребителю. Концентрат же включает в себя весь минеральный состав исходной жидкости. Поэтому его сливают в канализацию.

Мифы и реальность

Самый частый миф, который преследует RO с момента ее выхода на рынок бытового водоочистного оборудования, связан со сказочным понятием “мертвой” воды. Это такая жидкость, которая лишена всех минеральных веществ, поэтому она должна вымывать их из организма человека, употребляющего ее в пищевых целях. Знаете, а ведь это возможно! Только при условии, что вы не будете ничего есть, ведь основной источник минеральных веществ — продукты питания. Вода нам нужна далеко не для этого!

Кроме того, если верить тому же СанПиН, то после обратноосмотического фильтра вода соответствует всем нормам и абсолютно безопасна для использования в пищевых целях. Правда, тут стоит сделать оговорку: по нормам и исходная вода безопасна для здоровья. Так что можно и из крана пить, при желании, — это не смертельно!

Где покупать?

Конечно же, не на рынке и не в первом попавшемся магазине. Несмотря на то, что технология RO в последние годы стала более доступной, продукция разных производителей может отличаться качеством изготовления. Например, та же обратноосмотическая мембрана может быть кустарного китайского производства и не соответствовать всем требованиям, предъявляемым к таким фильтрующим элементам. Она будет пропускать больше солей и весь смысл очистки потеряется.

Поэтому только специализированные магазины с большим выбором продукции. Загляните в каталог фильтров с обратным осмосом от компании Экотренд. Здесь вы сможете найти все самые актуальные модели и расходные материалы для полноценного обслуживания!

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